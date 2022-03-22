محمد الجوكر ينال جائزة الثقافة العربية للوفاء

المصدر: عمان ـ البيان الرياضي

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نال الزميل محمد الجوكر المستشار الإعلامي لصحيفة البيان جائزة الثقافة العربية للوفاء، وتسلم الجائزة من محمد النابلسي وزير الرياضة الأردني، خلال احتفال جرى في العاصمة الأردنية بدعوة من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية. ووجه الجوكر شكره على هذا الاختيار والثقة في منحه الجائزة العربية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن من رشحه.

وجاء تتويج الجوكر بهذه الجائزة، استمراراً لنجاحات صحيفة البيان في السنوات الأخيرة. وأهدى الجوكر الفوز للإدارة وزملائه بصحيفة البيان معرباً عن سعادته بهذه الجائزة الجديدة في مسيرته الصحفية التي تجاوزت الـ42 سنة.

وجرت مراسم التكريم بحضور أعداد كبيرة من مشاهير ونجوم الرياضة العربية بقاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الملكي ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالعيد الـ60 لميلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، ورعى الحفل الكبير رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظمته الجمعية الرياضية الثقافية بالأردن بالتعاون وإشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

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