«الإمارات للدراجات» بطل سباق الفريدو الإيطالي

المصدر: (روما - وام)

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فاز السويسري مارك هيرشي دراج فريق الإمارات «23 عاماً»، بلقب سباق بيرسامبري الفريدو الكلاسيكي في إيطاليا، بفضل انطلاقه في أداء هجومي قوي قبل 8 كم من خط النهاية، ليحرز الفوز العشرين للفريق بالموسم الحالي، وعبر اللاعب عن سعادته بالإنجاز موجهاً الشكر للفريق على الثقة الكبيرة ودعمه ما أوصله إلى منصة التتويج.

وكان هيرشي بعيداً عن السباقات في الأشهر الأولى من الموسم بعد الجراحة التي أجراها في 2021، حيث أمضى فترة نقاهة لعدة أشهر قبل أن يستأنف التدريب في سييرا نيفادا في إسبانيا.

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