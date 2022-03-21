مارسيل هوك نجم أولمبياد طوكيو: دبي أعادت رياضة أصحاب الهمم إلى الواجهة خلال الجائحة

المصدر: دبي - وام

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رفع مارسيل هوك لاعب منتخب سويسرا الحائز 4 ميداليات ذهبية في «بارالمبية طوكيو» الأخيرة في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة.. شعار «تحدي النخبة» بعد وصوله للمشاركة في «دولية» فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي انطلقت أمس على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وقال: البطولات التي نظمتها دبي أعادت رياضة «أصحاب الهمم» إلى الواجهة خلال «الجائحة» التي اجتاحت العالم، حيث حرص أبطال العالم على التواجد في دبي للمشاركة في هذه الأحداث التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية لهذه الشريحة رغم تداعيات وباء كورونا السلبية التي أثرت بالسلب على الرياضة في العالم بأسره.

ووصف البطل الذهبي بطولة «فزاع» الدولية بأنها من البطولات التي لها مكانتها على خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، معرباً عن فخره واعتزازه بالتواجد في العديد من نسخها.

وكشف عن عزمه على المشاركة في مسابقتي 1500، و5000 متر في النسخة الحالية من بطولة فزاع الدولية، مشيراً إلى اكتمال استعداداته لخوض هذا التحدي، وارتفاع معنوياته، خصوصاً أن حصوله على 4 ذهبيات في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية يعزز من حظوظه لتكرار المشهد في 1500، و5000 متر.

وأضاف: تواجد الكبار والنخبة في «أم الألعاب» سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام للبطولة، خصوصاً أن الجائزة الكبرى «دبي 2022» تعد بكل المقاييس محطة تأهيلية مهمة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وأشاد البطل السويسري بمضمار «دبي لأصحاب الهمم»، مشيراً إلى أنه مجهز وفق أعلى المواصفات العالمية، متطلعاً إلى أن يقدم الأبطال المشاركون في نسخة دبي كل ما عندهم من أجل حصد النتائج الإيجابية التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم.

وقال: «أفخر دائماً بإنجازاتي وأسعى من أجل تقديم الوجه المشرق لبلدي في أي محفل قاري أو دولي، خصوصاً أن طموحي دائماً هو الوصول إلى منصات التتويج والحصول على المركز الأول ورسم صورة طيبة عن لعبتي. وأضاف: النجاحات التي يحققها الأبطال والبطلات وحضورهم الدائم في المشهد الرياضي لم تأت من فراغ، وإنما هي نتاج لقوة الإرادة التي يمتازون بها، فلا مجال للمستحيل عند أي لاعب من لاعبي أصحاب الهمم».

واختتم مارسيل حديثه بالقول: «يسعى الجميع لخوض بطولة «فزاع» الدولية بعزيمة قوية وسقف طموحات مفتوح لتحقيق الهدف المنشود، والإرادة سلاح الجميع لتحقيق الهدف من المشاركة».

من ناحية أخرى أكد نزار رمضان مدرب المنتخب الكويتي للعدو على الكراسي المتحركة اكتمال كافة استعدادات اللاعبين واللاعبات من أجل تحقيق أرقام جيدة في البطولة المهمة بقيادة البطل البارالمبي أحمد المطيري. وأشار إلى أن مشاركة أبطال لهم وزنهم في بطولة «فزاع» الدولية تعزز من قوة المنافسة من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وأن الاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة يعتبر بكل المقاييس مكسباً كبيراً لكافة المشاركين.

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