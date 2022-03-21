المدفع وبن مسحار نائبان لرئيس «الرياضات البحرية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، توزيع المناصب الإدارية وتم اختيار خالد جاسم المدفع، وأحمد بن مسحار، نائبين للرئيس ومحمد الشامسي أميناً عاماً للاتحاد، وتم اعتماد تشكيل لجان داخلية تتولى وضع الخطط الإستراتيجية ومتابعتها بما ينسجم مع رؤية وأهداف دولة الإمارات وتصوراتها للخمسين عاماً المقبلة، مع تكليف الأمين العام بتسمية اللجان المتخصصة ومخاطبة الأندية لترشيح الأعضاء.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة الشكر للإدارة السابقة ومساهمتها في قطاع الرياضة البحرية على مدار السنوات الماضية، وتمت مناقشة الخطط المستقبلية للاتحاد التي تستهدف تحقيق المزيد من التقارب مع الأندية البحرية على صعيد تنظيم البطولات الرياضية، وتيسير مهمة الفرق الرياضية والرياضيين في المشاركات الدولية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تنمية وتطوير الرياضات البحرية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على التطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية بمختلف قطاعاتها الحديثة والتراثية خلال السنوات الماضية وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن البحر ورياضاته من ضمن محاور تشكيل الهوية الوطنية للدولة، وقال: سنعمل على تهيئة بيئة أفضل للرياضات البحرية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مواصلة دعم الرياضيين المشاركين في الفعاليات والبطولات الدولية المختلفة، والفرق الرياضية التي تمثل الإمارات في كل المحافل.

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