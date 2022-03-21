المهيري يبدأ مشواره في بطولة أمير الكويت للرماية

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

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يبدأ الرامي الإماراتي يحيى المهيري اليوم خوض منافسات بطولة أمير الكويت الدولية للرماية والتي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية، ويخوض المهيري منافسات الأطباق من الحفرة «التراب» واختتم تدريباته على مجمع ميادين الرماية، ويتطلع المهيري إلى تحقيق مركز متقدم وحصد إحدى الميداليات في بداية الاستعداد لخوض المنافسات الدولية ومنها التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد المهندس دعيج العتيبي رئيس النادي الكويتي للرماية على أن الرماية الكويتية حققت مؤخراً العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة أبرزها حصول الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، وإحراز رماة الكويت ذهبية وبرونزية في بطولة كأس العالم بقبرص، وقال: نادي الرماية الكويتي وضع خططاً طموحة للاستعداد المبكر لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق أكبر عدد ممكن من بطاقات التأهل من خلال المشاركات الدولية، بجانب تخصيص بطولة دولية تقام سنوياً.

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