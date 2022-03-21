صالح العامري بطل جولة مارس في «الوطنية للغولف»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق صالح العامري 35 نقطة، ليحصد لقب جولة «مارس» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي نظمها اتحاد الغولف، برعاية بنك المشرق الإسلامي وبدعم من «إي غولف ميغا ستور»، واستضافها، أول من أمس، نادي المرابع العربية للغولف في دبي، وتعد الجولة الرابعة والختامية في أجندة البطولة لموسم 2021-2022، وسجلت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة، نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس.

كما سجلت المنافسات، في فئة الأساتذة «فوق 50 عاماً»، تألق أمير البركي بتقديم واحدة من أفضل جولاته منذ سنوات، وانتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 40 نقطة.

وذهب لقب أفضل أداء للاعب المنتخب الوطني راشد العمادي، بعد أن أنهي العمادي مضمار نادي المرابع العربية المكون من 18 حفرة بـ 80 ضربة،

وشهدت منافسات السيدات فوز لاعبة المنتخب ريم الحلو بالجولة،بعد أن حصلت على 36 نقطة، متفوقة بفارق خمس نقاط عن زميلتها في المنتخب علياء العمادي، التي حلت بالمركز الثاني.

وحسم نجم منتخب الناشئين محمد سكيك منافسات فئته برصيد 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه حميد السويدي، الذي حل بالمركز الثاني.

وفي البطولات التنشيطية المصاحبة استطاعت لاعبة المنتخب الوطني حمدة السويدي وضع بصمة جديدة لها، بانتزاع جائزة «أطول ضربة»، قبل أن تعود ريم الحلو، للتألق بانتزاعها أيضاً جائزة «أقرب كرة إلى الحفرة»، التي حققتها عند الحفرة التاسعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز