الحصن يهزم الإعلاميين في دولية خورفكان للصالات

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

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حقق فريق نادي دبا الحصن فوزاً مهماً وغالياً بنتيجة 2-1 على فريق نادي الإعلاميين بطل مصر في الجولة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات في نسختها الثالثة، حيث قدم الفريق أداء قوياً أعاد به إلى الأذهان تألقه وتشريفه للعبة في كأس الأندية الآسيوية 2016 عندما حقق المركز الرابع على مستوى الأندية الآسيوية.

وكان الفريق الحصناوي قد أبلى بلاء حسناً واستبسل أمام عمالقة ونجوم الفريق المصري العنيد الذي أهدر ضربة جزاء وضاعت معها فرصة تعديل النتيجة في آخر ثانية من عمر أقوى مباريات الدور الأول، وأصبحت مباراة الحصن مع النصر الكويتي على صفيح ساخن ويلعب دبا الحصن بفرصتي الفوز أو التعادل.

وفي المباراة الثانية نجح فريق نادي خورفكان صاحب الضيافة والتنظيم في تقديم نفسه بشكل مميز للغاية في الظهور الأول، عندما تفوق على فريق نادي الاتفاق العماني بنتيجة 11-2 وكان الهدف الحادي عشر في غاية الأهمية وجعله متفوقاً على منافسه على الصدارة فريق نادي الشارقة ومتأخراً عنه بفارق هدف.

وبالتالي أتاح هذا الهدف لفريق خورفكان اللعب أمام الفريق الشارقة بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي وترتاح الفرق اليوم وتلعب مباراتا نصف النهائي بمواجهة أول المجموعة الأولى لثاني المجموعة الثاني والعكس غداً، وتلعب مباراة مسك الختام ونهائي البطولة يوم الجمعة.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات بتكريم فريق نادي الاتفاق العماني الذي ودع البطولة وكان آخر الواصلين وأول المغادرين لفندق البطولة بعد الخسارة من الشارقة ومن خورفكان وتوجه عبد الملك جاني بالشكر الجزيل إلى أسرة نادي الاتفاق العماني على المشاركة المقدرة، وتمنى للفريق العماني حظاً أوفر وأشاد بمستوى مباريات البطولة والإثارة والندية التي حفلت بها، بدليل أن صافرة نهاية مباريات الجولة الأخيرة هي التي ستحدد مراكز الفرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية، وتوجه بالشكر لوفدي النصر الكويتي والإعلاميين المصري على المشاركة الإيجابية في البطولة.

من جانبه، أعرب سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عن سعادته باستضافة عروس الساحل الشرقي للنسخة الثالثة من البطولة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على الرعاية المستمرة للبطولة بعد أن أثنى على دعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وتمنى لجميع الفرق إقامة طيبة في رحاب مدينة خورفكان، وتوجه بشكر خاص إلى وفود النصر الكويتي والإعلاميين المصري والاتفاق العماني الذي حظي باحترام الجميع من واقع الظروف التي كان يمر بها، ورغم ذلك لبى الدعوة وحضر وشارك وودع برأس مرفوع، وتمنى للفريق العماني حظاً أوفر والتوفيق في النسخة القادمة.

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