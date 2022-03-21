أندرسون فييرا «ملك البساط» في جولة لندن للجوجيتسو

المصدر: (لندن - وام)

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توج البطل العالمي اندرسون فييرا بلقب «ملك البساط» في الوزن المتوسط في جولة لندن من بطولة أبوظبي غراند سلام للحوجيتسو المقامة في صالة كوبر بوكس آرينا في العاصمة الإنجليزية، بمشاركة 568 لاعباً ولاعبةً من 46 دولة، وشهدت البطولة تتويج 91 لاعباً ولاعبة بالذهب و86 لاعباً ولاعبة بالفضة، و63 لاعباً بالبرونزية. توج الفائزين روضة العتيبة نائبة سفير الدولة في المملكة المتحدة ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

أشاد محمد سالم الظاهري بالتنظيم الاحترافي الذي لم يترك شيئاً للمصادفة والذي أصبح سمة أساسية في كل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تزيد على 100 بطولة في العالم كل عام ،مشيراً إلى أن الأجواء كانت متميزة ما انعكس على مستوى المنافسات.

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