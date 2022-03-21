الحمادي يمثل الإمارات في «عالمية الألعاب الإلكترونية»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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توج علي الحمادي ممثل نادي خورفكان بطلاً لبطولة الألعاب الالكترونية، في نسختها الثانية بعد تغلبه على أحمد السويدي «شباب الأهلي» في المباراة النهائية 4 - 1 في مرحلتي الذهاب والإياب، ونال السويدي الميدالية الفضية، فيما حل عادل علي «اتحاد كلباء» بالمركز الثالث بعد تغلبه على راشد الزعابي (العين) في مباراة تحديد المراكز وسيمثل الحمادي دولة الإمارات في منافسات البطولة العالمية للألعاب الإلكترونية، وحصل البطل على 15 ألف درهم، ونال الوصيف 10 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز مقدمة من فنادق ريكسوس،نظمت البطولة في أبوظبي رابطة المحترفين بالتعاون مع EA Sports وبرعاية فنادق ريكسوس الإمارات.

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