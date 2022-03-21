سيطرة إماراتية على ألقاب «دبي الدولي للدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيطر أبطالنا نجوم رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي،الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية،والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس في شاطئ الشروق، وأقيم بالتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للسباقات السريعة -يو آي أم- بالمئوية،وفاز عمر راشد على متن الدراجة 76 بفئة المحترفين واقف جي بي 1 متقدماً على بطلينا سلمان يونس العوضي على متن الدراجة 7 وخليفة بالسلاح على متن الدراجة 33 واللذين احتلا المركزين الثاني والثالث بينما تراجع البطل الفرنسي رافائيل مورين للمرة الأولى بالموسم إلى المركز الرابع بسبب عطل فني،وحقق أحمد عيسى الحمادي على الدراجة رقم 76 المركز الأول في فئة واقف جي بي 2 ،وحصل الواعد سعيد محمود العوضي على متن الدراجة 33 على المركز الثاني واحتل القطري المخضرم وليد الشرشيني على دراجته رقم 11 المركز الثالث ،وتصدر سلمان يونس العوضي فئة جالس جي بي 2 على متن دراجته 7 متفوقاً على بطلينا عامر حوير على الدراجة 17 (الثاني) وسالم اليافعي على الدراجة 10 (الثالث).

وتميزت منافسات جالس جي بي 3 والمخصصة لأبطال الإمارات بالتنافس القوي وأسفرت عن تفوق بطلنا عبدالله الحمادي على دراجته (10) محققاً المركز الأول، متفوقاً على فهد البلوشي،وخالد الزرعوني،وشهدت منافسات المخضرمين واقف 2 ستروك استعادة بطلنا حريز المر محمد بن حريز على دراجته رقم 3 ذكريات الماضي محققاً المركز الأول متفوقاً على البريطاني المخضرم أيان ويلكينسون والذي ودع زملاءه لتأهبه للسفر إلى أمريكا بعد مسيرة طويلة في الإمارات فيما جاء بطلنا محمد محسن ثالثاً.

ونال راشد سالم المركز الأول في واقف ناشئين جي بي 3.3 متفوقاً على زميله سعود العوضي والكويتي فارس رمضان فيما نجح علي عيسى آل علي في الفوز بلقب الأشبال،وفاز الكويتي راشد الدواس بلقب فئة جالس محترفين جي بي 1 ومواطنه أحمد الخضاري بلقب فئة جالس سبارك جي بي 4 متفوقاً على بطلنا أحمد الطاير (الثاني) وفاز يوسف رمضان بالمركز الأول واقف براعم 8-9 سنوات واقف جي بي 3.1.

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