الحساني رئيساً لـ «عربي الرياضة الجامعية» حتى 2026

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية التمديد للمكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الدكتور سعيد الحساني لمدة عامين إضافيين إلى 2026، وقررت تعيين الدكتور ساري حمدان نائباً لرئيس الاتحاد.

وترأس الحساني اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية التي عقدت حضورياً في أبوظبي بمشاركة 15 دولة

وناقش المكتب التنفيذي إحياء نشاطات الاتحاد فيما يتعلق بإقامة البطولات والدورات والمنتديات خلال الفترة المقبلة، ووافق على استضافة الاتحاد السوري للرياضة الجامعية لبطولة الجامعات العربية لكرة الطاولة في مايو المقبل، بينما تستضيف الإمارات النسخة الثانية من بطولة زايد لكرة القدم للصالات في أبوظبي أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز