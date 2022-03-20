القوز بطل «الورقاء للتتابع» ورقم جديد للمراشدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق مبارك المراشدة عداء شباب الأهلي ومنتخب ألعاب القوى، زمناً جديداً، خلال مشاركته في سباق الورقاء للتتابع، الذي نظمه فريق الورقاء تيم، برعاية مجلس دبي الرياضي وقطع، مسافة 3 كيلو مترات في 8 دقائق و28 ثانية، وأقيم سباق التتابع، بمشاركة 5 فرق، وبواقع 4 لاعبين في كل فريق،

وفاز بالمركز الأول لسباق التتابع، فريق القوز 4، محققاً 34 دقيقة و19 ثانية، ومثله كل من المراشدة، أنور القوز، سفيان داردور وياسر اجيجاجوين، وجاء فريق الورقاء تيم (أ) ثانياً بزمن 35 دقيقة وثانيتين، ومثله كل من سمير جواهر، أحمد جواهر، إسماعيل الكرخي ونعمان العساوي، وحل القوز (ب)، بالمركز الثالث.

وتوج الحكم الدولي إسماعيل الصابري، مدير فريق الورقاء تيم الفائزين، ونال الأول جائزة قدرها 5000 درهم، والثاني 3000 درهم، والثالث 2000 درهم.

ويدعم فريق الورقاء تيم، جمال الشعفار، ماي دبي، مشروب بوكاري، ويضم في صفوفه أكثر من 160 لاعباً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز