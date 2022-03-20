الشارقة يفرض "الفاصلة" على شباب الأهلي في درع السلة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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فرض الشارقة مباراة فاصلة على شباب الأهلي لحسم لقب درع دوري السلة بعد أن حقق الفوز في جولة الإياب في ملعبه بنتيجة 80-74 بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التفوق وكانت الكلمة الأخيرة للشارقة، وتقام المباراة الفاصلة بين الفريقين مساء الأربعاء بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

بدأت المباراة سيطرة شرقاوية وانتهى الربع الأول لصاحب الأرض بنتيجة 18-12 ووسع الشارقة الفارق إلى 11 نقطة بنهاية الربع الثاني الذي كسبه 25-20 لتصبح النتيجة 43-32، وتغير الوضع تماماً بعد الاستراحة حيث استطاع شباب الأهلي تسجيل فارق كبير في الربع الثالث "26-10" نجح من خلاله تعويض تأخره والتقدم في النتيجة 58-53، ليزيد الضغط على الشارقة قبل الربع الرابع الذ عاد فيه الشارقة بقوة ونجح في الفوز به 27-16.

وكان لقاء الذهاب انتهى لصالح شباب الأهلي على ملعبه بنتيجة 94-76.

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