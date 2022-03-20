6 محاور في برنامج الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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واصل برنامج «الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية السنوي»، بجامعة السوربون أبوظبي، تحت رعاية اتحاد الإمارات لكرة القدم، فصول سنته الدراسية الأولى، والتي انطلقت في سبتمبر 2021، وتستمر حتى أغسطس 2022، بمشاركة مجموعة مقدرة من الدارسين والدارسات، العاملين في القطاعات الرياضية، وغيرها من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي فصول «الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية» في إطار مذكرة التفاهم، الموقعة بين اتحاد الكرة، والمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، وجامعة السوربون في أبوظبي، ويتضمن 6 محاور رئيسة، تشمل التسويق والرعاية، الإدارة، المالية، القانون الرياضي، التواصل، وإدارة الفعاليات الرياضية.

ويُعد «الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية» برنامجاً شاملاً، تم تصميمه بعناية، ليجمع بين التعليم النظري والعملي، وذلك لإثراء الدارسين بالمهارات والمعرفة اللازمة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، الأهمية الخاصة للبرنامج، وقال: نطمح، من خلال التعاون مع الشركاء، في المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، وجامعة السوربون في أبوظبي، إلى تخريج متخصصين قادرين على التكيف مع المتطلبات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة، ليصبحوا قادة في مجالاتهم.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن «هذه البرامج المتخصصة ضرورية لزيادة الوعي لدى المجتمع، بالتحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجه مجال الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية نحو تحسين الكفاءات، وتطوير مجال الرياضة بشكل عام».

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