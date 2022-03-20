«الاتحاد أرينا» تستضيف 3 نسخ متتالية لـ«محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن تنظيم 3 نسخ متتالية للمرة الأولى منذ انطلاقها، إذ تقام البطولات الإفريقية والدولية والعربية أيام الـ27 و28 و29 الجاري، في صالة الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، بحضور المشجعين. وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة تحضيراتها المكثفة لإقامة المنافسات، مع اكتمال وصول المقاتلين المشاركين في النسخ الثلاث إلى العاصمة أبوظبي وانضمامهم للمعسكر المغلق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال التحضيرات للحدث الذي سيشهد تنظيم 3 نسخ متتالية وعدّه تحدياً جديداً للبطولة التي تسعى إلى الاستمرار بقوة في حضورها العربي والإفريقي والعالمي، مشيراً إلى أن البطولات ستشهد مشاركة نخبة من أبطال ونجوم اللعبة ومن ضمنهم أبطال النسخ الماضية الذين سيدافعون عن ألقابهم. وأعلن درويش عن عقد مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء، بمقر شركة بالمز الرياضية بمشاركة الأبطال المقاتلين، يتم عبره الكشف عن تفاصيل البطولة والمقاتلين المشاركين كافة وأحزمة البطولات الثلاث.

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