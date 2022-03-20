الذيد بطل دوري الشارقة لناشئي الطائرة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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فاز نادي الذيد ببطولة دوري ثنائيات كرة الطائرة تحت 12سنة، متقدماً على نادي مليحة الوصيف، ونادي المدام الثالث. أقيمت البطولة التي امتدت منافساتها لخمسة أشهر بمشاركة 110 لاعبين من ستة أندية، هي مليحة والذيد والمدام والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان.

استضاف نادي مليحة المباراة النهائية وحفل ختام البطولة، الذي شهده وقام بتتويج الفائزين كل من عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ومحمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف، ووليد المشحوط أخصائي كرة الطائرة بالمجلس.

وأثنى عيسى هلال على نجاح البطولة ومشاركة الأندية، مؤكداً أن الاهتمام بالناشئين هدف رئيس ضمن استراتيجية المجلس، لأنه يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال إن أهم ما تحققه هذه البطولات أنها تفرز الموهوبين الجديرين بالمتابعة والتطوير في المراحل التنافسية التالية، الذين يحظون بمزيد من الدعم والاهتمام من المجلس مستقبلاً.

وقال نبيل عاشور: حققت البطولة الهدف منها، وأثنى على حماس اللاعبين وانضباطهم، وقوة المنافسة بين الفرق، مؤكداً أن استمرار النشاط وعدم توقفه في الفترة الماضية كان هدفاً بحد ذاته ليحافظ اللاعبون على لياقتهم وجاهزيتهم.

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