الشارقة للشطرنج ينظم دورة تأهيلية للمدربين

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أمس، دورة إعداد وصقل مدربي الشطرنج لأندية إمارة الشارقة الوسطى والشرقية، بمشاركة مدربي الشطرنج لأندية الحمرية والثقة للمعاقين والذيد ومليحة واتحاد كلباء ونادي خورفكان، إضافة إلى مدربي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتأتي هذه الدورة، في إطار خطط ومساعي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الرامية إلى تأهيل الكوادر الفنية وصقلها، وتأهيلها لنيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال التدريب.

وافتتح الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد للنادي، رئيس لجنة نشر لعبة الشطرنج في إمارة الشارقة، ورشة العمل، مرحباً بجميع المشاركين، ومتمنياً لهم الاستفادة القصوى من برنامج الدورة، وأشار خلال حديثه، إلى أهمية تطوير المدربين والكوادر الفنية، ورفع مستوى التدريب بالأندية، كما أفصح عن خطة اللجنة خلال الفترة القادمة، والرامية إلى تنظيم العديد من الدورات المختلفة في مجالات التحكيم، ونقل المباريات إلكترونياً، علاوة على محاضرات التدريب المتنوعة،

واستهلّ المدرب الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس، محاضرته بالحديث عن مسيرته التدريبية الطويلة، والمستمرة لمدة ثلاثة عقود، وقام بتقديم النصائح للمدربين المشاركين، وتحدث عن كيفية تناول المواد التدريبية، وطرق تقديم المعلومات للاعبين بشكل منهجي وأكاديمي. كما قام المدرب الدولي صهيب العكلة، بالحديث عن فلسفة المدرب، والعوامل التي تساعد على نجاحه، ودوره في التدريب، وإيصال المعلومة للأطفال بشكل أكاديمي ومبسط، وصقل مهاراتهم لتحقيق أفضل النتائج، كما تطرّق إلى أهمية التعامل مع الأطفال بشكل تربوي، وأهمية التواصل مع أولياء الأمور في كل ما يخص أبناءهم اللاعبين.

كما تبادل جميع المدربين، الحديث عن تجربتهم التدريبية، وكيفية البدايات، وآلية تطور المدرب، وتثقيفه بالبرامج والكتب الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج. وقام المدرب الدولي عبد القادر ريس، بإعطاء محاضرة خاصة عن المهارات السبع للعبة الشطرنج، وتتضمن التكتيك والاستراتيجية، وعمليات الحساب والافتتاحات، وتصور النهايات والتقييم، إضافة إلى طرق تأسيس الأطفال، والانتقال بين المراحل، ضمن نظام وجدول زمني، وفي ختام الدورة، قام بزيارة المحاضرات الأستاذ الدولي الإسباني الكبير أليكسي شيروف، والذي يزور النادي ضمن برنامج إعداد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، حيث تم أخذ الصور التذكارية معه.

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