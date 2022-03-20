خليفة الكعبي يفوز بعضوية «عربي الغوص والإنقاذ»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انتخب خليفة الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة المدير المالي للاتحاد، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، الذي عقد أمس، في مدينة شرم الشيخ في مصر، فيما تم اختيار المصري سامح الشاذلي، ليكون رئيساً للاتحاد لدورة العمل المقبلة للاتحاد.

وأكد خليفة الكعبي، سعادته بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، مشيداً بالدعم الكامل الذي تلقاه من اتحاد الإمارات للسباحة، من أجل الانضمام لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي.

وقال إن مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، يضم ممثلين وأعضاء من الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، ليبيا، الجزائر، الإمارات وفلسطين، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة المصري.

ومن جانب آخر، يستعد مجلس إدارة اتحاد السباحة، لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي المرسلة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، وذلك يوم 29 مارس الجاري، على أن يتم بعد ذلك اعتماد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الاتحاد.

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