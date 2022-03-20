منتخب الجودو إلى الأردن اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تغادر البلاد اليوم الاثنين، إلى الأردن، بعثة منتخبنا الوطني للجودو، المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والأندية، التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو، بصالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، وذلك في العاصمة الأردنية عمان، في ضيافة الاتحاد الأردني للجودو، خلال الفترة من 21 وحتى 26 الحالي، بمشاركة 17 دولة.. ويرأس البعثة محمد جاسم سجواني أمين السر المساعد، وتضم البعثة كلاً من: المدرب كوكي لفئة الشباب، والمدرب فيكتور للرجال، وتضم الإداري شعبان السيد، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، و10 لاعبين لفئتي الشباب والرجال، وهم أحمد جاسم، سعيد النقبي، وحارب جمعة (الشباب) وأحمد فيصل النقبي، خليفة الحوسني، على الدرمكي، ارام، جورام، ماجو مدومار ونوجزاري، وستكون مشاركة منتخب الرجال في مسابقتي الفردي والفرق، ويشارك منتخب الشباب في الفردي فقط، باستثناء اللاعب سعيد النقبي، الذي يشارك في الفئتين.

ويحضر فعاليات البطولة ناصر التميمي أمين السر العام، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، مراقباً للجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، التي تعقد على هامش البطولة، ممثلاً لدولي الجودو، ويمثلنا في اجتماعات الجمعية العمومية، محمد جاسم عضو الاتحاد العربي للجودو، والذي سيحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد، التي تعقد اليوم الاثنين بفندق أرينا سبيس بعمان، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابي، صباح غد الثلاثاء، ويعقد في نفس اليوم، الاجتماع الفني وقرعة البطولة، واجتماع الحكام والميزان للمشاركين في الجولة الافتتاحية، بينما تبدأ منافسات البطولات المختلفة، اعتباراً من صباح بعد غد، بفئتي الشباب والشابات.

من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالإعداد المميز لمنتخبنا الوطني خلال فترة الإعداد الداخلي في أبوظبي، تطلعاً للمشاركة الإيجابية خلال فعاليات البطولة العربية، بما يعكس سمعة الرياضة الإماراتية خلال تلك التظاهرة العربية، التي تحتضنها المملكة الأردنية الشقيقة، وسط مشاركة مميزة من الدول العربية الشقيقة.

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