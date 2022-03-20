موزة المعمري تدرب المبتدئين في «شطرنج العين»

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مع مدربة الشطرنج موزة المعمري، لتدريب المبتدئين بالنادي، في إطار تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية، وأكد محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي للنادي، حرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، على تمكين المرأة الإماراتية، وتشجيع الكوادر الفنية الوطنية، خاصة في مجال تدريب المبتدئين، واكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة وصقلها، بإشراف الجهاز الفني والتدريبي بالنادي، وصولاً إلى إعداد قاعدة من الناشئين، لمواصلة تميز لاعبي ولاعبات النادي، ودعم المنتخبات الوطنية.

وأكدت المدربة موزة المعمري، سعادتها بالتكليف، للمساهمة في اكتشاف وإعداد ناشئين جدد، يواصلون مسيرة الإنجازات التي حققتها مع لاعبات ولاعبي النادي، خلال العشرين عاماً الماضية، وأشارت إلى استفادتها كثيراً من الخبراء والمدربين الأجانب، الذين قاموا بالإشراف على التدريبات بالنادي خلال السنوات الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز