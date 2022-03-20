اتحاد الهوكي يُفعل المسابقات والأنشطة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للعبة الهوكي، استضافت مدرسة المدار الدولية في مدينة العين، الأسبوع الماضي، دورة تحكيم وتدريب الهوكي الخماسي 2022، والتي استهدفت فئة معلمي التربية الرياضية في مدارس العين، ويهدف هذا النوع من الدورات إلى المساهمة في تثقيف وتطوير الجانب المهني للمعلمين، ونشر لعبة الهوكي، لتصبح من الألعاب، التي يمكن لطلابنا ممارستها من خلال الحصص والأنشطة الرياضية.

وافتتحت الدورة بكلمة الكابتن أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإماراتي للهوكي، التي رحب فيها بالمشاركين، كما أعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق، موجهاً شكره وتقديره لمدرسة المدار لمبادرتها باستضافة هذه الدورة في مدينة العين، والتي سوف تنظم أيضاً في جميع إمارات الدولة، بهدف التعريف بلعبة الهوكي، ونشرها بين فئات المجتمع، والتي تعتبر فئة المعلمين وطلاب المدارس من أهمها.

من جهتها، رحبت الدكتورة آلاء الجبوري مديرة مدرسة المدار بالحضور، كما ثمنت الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإماراتي للهوكي في تنظيم مثل هذه الدورات، التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير المسيرة الرياضية المدرسية.

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