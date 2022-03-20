التحكيم الإماراتي يتألق في بطولة عمان لبناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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واصل محكمو بناء الأجسام الإماراتيون تميزهم على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بعد مشاركة ناجحة لبطولة عمان المفتوحة، التي أقيمت في البريمي في سلطنة عمان، واختتمت مساء أول من أمس السبت.

ومثّل الإمارات في الجانب التحكيمي، الحكام الدوليون فيصل الغيص الزعابي، ومحمد شاهين الحوسني، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والحكم الدولي محمد سالم، ونجح الثلاثي الإماراتي في قيادة الجانب التنافسي تحكيمياً بشكل مميز، ترجم النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية، وحظي بإشادة وتكريم اللجنة المنظمة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد عبد الرحيم المري، أن المشاركات الدولية لمحكمي بناء الأجسام في قيادة البطولات، وتحديث المعلومات ومتابعة قانون اللعبة بشكل منتظم، مهد للمزيد من التطور في هذا الجانب، ولجنة الحكام ماضية بالمزيد من الجهود، لمزيد من التطور والنجاح، مثنياً على المردود التحكيمي الذي ظهر عليه المحكمون في البطولة.

وفي سياق متصل، كلفت اللجنة المنظمة لبطولة خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام في البحرين، الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، برئاسة لجنة التحكيم، والتي ستنطلق منافساتها في 25 الجاري، تثميناً لما تتمتع به بناء الأجسام الإماراتية من مكانة عالمية.

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