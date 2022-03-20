بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.. تدشين ألعاب القوى "دولية فزاع" لأصحاب الهمم غداً

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.. تدشن منافسات ألعاب القوى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2022 يوم غد " الاثنين " على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم حيث يخوض 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة تحدي الجائزة الكبرى "دبي 2022" المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية " باريس 2024".

وظلت النسخ المختلفة لـ "دولية فزاع" محط أنظار رياضة "أصحاب الهمم" في العالم والتي أسسها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لتصبح بطولات فزاع رقما مهما ومحطات تأهيلية من أجل حجز اللاعبين لمقاعدهم في الألعاب البارالمبية ليتسابق خلالها الأبطال النخبة من أجل التواجد في الحدث والذي أصبح علامة فارقة عالميا.

وأكملت المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة عشرة لألعاب القوى كافة استعداداتها لتقديم كل ما عندها في الحدث فيما يقود محمد القايد بطلنا البارالمبي منتخبنا الذي يسعى لرسم صورة طيبة في البطولة.

من جانبه قال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة ، إن بطولات فزاع تعد حدثا عالميا مهما في ظل النجاح المنشود الذي حققته على الصعيدين الفني والتنظيمي واتساع دائرة المشاركة من نسخة لأخرى حيث فرضت نفسها على الساحة ، مشيرا إلى أن المشاركة في نسخة 2022 لـ "أم الألعاب " من الدول واللاعبين دلالة واضحة على الحرص على التواجد في " فزاع " .

وأضاف : شهدت النسخ المختلفة لبطولات فزاع نقلة نوعية وارتفاعا ملحوظا في عدد المشاركين من دورة لأخرى حيث يحظى الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لينجح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات المهمة مما انعكس أيجابا على الصعيد الفني للبطولة وخصوصا أن " فزاع " بالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

وأكد بالرقاد أن النجاحات التي ظلت تحققها النسخ المختلفة لبطولات فزاع تضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة للسير على الدرب نفسه لتحقيق المزيد من المكتسبات وفق النهج المرسوم وخصوصا أن دبي أصبحت مركزا إقليميا وعالميا لرياضة "أصحاب الهمم" بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال القوس والسهم بشهادة الاتحاد الدولي حيث نتطلع لتعزيز هذه النجاحات في نسخة فزاع 2022.

من جانبه وجه ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير الحدث الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته لبطولات فزاع واهتمام سموه ودعمه ل "أصحاب الهمم" على كافة الأصعدة وإلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لتفاصيل البطولة متطلعا أن تحقق نسخة 2022 جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

وأشار إلى أن أهداف بطولات فزاع أتت ثمارها حينما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزيادة عدد الممارسين من الإمارات ليبلغ عدد المشاركين الذين يمثلون منتخبنا في النسخة الحالية لبطولة ألعاب القوى أكثر من 50 لاعبا ولاعبة وهم على موعد مع الاحتكاك بأبطال العالم من مدارس مختلف وخاصة أن المشاركين يتطلعون لتحقيق الأرقام المؤهلة إلى " بارالمبية" باريس 2024.

وأكد العصيمي أن عودة الجائزة الكبرى من دبي بكامل عقدها من حيث عدد الدول واللاعبين عبر بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم تعتبر من أهم المحطات الرياضية كونها رسميا مؤهلة إلى " بارالمبية " باريس 2024" وخصوصا أن أرقامها معتمدة في التصنيف الدولي.

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