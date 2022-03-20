شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج فريق نادي شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية 2021 - 2022، التي أقيمت على مسار الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات في أبوظبي، لمتسابقي فرق الأندية والهواة لمسافة 100 كم، بمشاركة 115 دراجاً من 18 فريقاً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للدراجات ونادي أبوظبي للدراجات.

وحل في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات، وفي المركز الثالث نادي النصر، وفي فئة (الهواة) فاز بالمركز الأول فريق شرطة دبي وحل ثانياً فريق الشعفار جميرا، فيما جاء في المركز الثالث فريق ياسي، وفاز السولفيني بول جريجا من فريق شباب الأهلي دبي بلقب الفردي (الأندية)، فيما فاز حمزة ياسين من شرطة دبي بلقب الفردي (الهواة).

وشاركت في النسخة فرق أندية النصر – شباب الأهلي – أبوظبي للدراجات – الحمرية – العربي – الفجيرة – دبا الحصن – الرمس – مصفوت - الشارقة، وفرق الهواة: تورك – الوثبة – ياسي – ربدان – الشعفار – شرطة دبي – العين – شارجة ترايثلون.

من جهته هنأ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الفائزين (فرق – فردي) بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الدراجون خلال الكيلومترات الـ 100 التي قطعوها في أجواء استثنائية، ومؤكداً نجاح النسخة المميزة من الكأس الغالية التي أقيمت لأول مرة في جزيرة الحديريات المكان الأمثل لممارسة الرياضة في أبوظبي".

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي ومن خلال مشاركته ودعمه للحدث واصل التزامه بتقديم كل سبل النجاح اللازمة لمختلف المبادرات والفعاليات الرياضية المجتمعية والمحلية والدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

وأعرب منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية عن سعادته بالنجاحات المميزة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية 2021-2022، مقدماً شكره لمجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات على دعمهم اللامحدود وتنظيمهم المبهر لمنافسات الكأس الغالية، وكافة الشركاء والداعمين والرعاة.

وقال بو عصيبة: "نشكر كل من ساهم في نجاح البطولة الأغلى على قلوب الجميع، ونقدم التهنئة للفائزين بجميع الفئات، وحظاً أوفر للذين لم يحالفهم الحظ، حيث أظهرت المنافسات إمكانيات كبيرة لدى دراجي الأندية والفرق الإماراتية، وتحسن ملحوظ بالأداء الفني للفرق المشاركة".

من جانبه قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: "إن تنظيم كأس سمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية عزز من إنجازات أبوظبي في دعم رياضة الدراجات الهوائية، وجاءت استضافة الكأس الغالية تتويجاً لموسم طويل من المنافسات، تهانيناً للفائزين، وحظاً أوفر للذين لم يحالفهم الحظ".

وأضاف الخييلي: "قدم المشاركون مستوى فني رائع خلال السباق، وتكتيكات متبعة عن طريق العمل الجماعي، ومحاولة تفادي مواجهة الرياح القوية، ما يؤكد تطور رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات".

واختتم الخييلي: "استمتعنا بتواجد حضور جماهيري كبير خلال منافسات الكأس الغالية، وأجواء مليئة بالإثارة والحيوية والنشاط، ونتمنى خلال النسخ القادمة استضافة هذا الحدث الهام مرة أخرى".

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