الشارقة بطل دوري كرة اليد للمرة 16 في تاريخه

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حسم فريق رجال الشارقة لكرة اليد لقب الدوري العام للموسم الرياضي 2021-2022 قبل نهاية المسابقة بجولة، عقب الفوز على مضيفه فريق مليحة بنتيجة (32 - 19 ) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة، عصر اليوم الأحد، على صالة نادي مليحة.

ليواصل «الملك الشرقاوي» الاحتفاظ برقمه القياسي، أكثر الأندية تتويجاً بدوري أقوياء اليد بــ 16 مرة في تاريخه، ويحافظ على اللقب للمرة السادسة على التوالي.

ويذكر أنه سيتم تتويج البطل في الجولة الأخيرة من المسابقة، التي أقيمت من ثلاثة أدوار هذا الموسم، عقب مباراة الشارقة مع النصر على صالة نادي الشارقة الرياضي، الأحد المقبل.

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