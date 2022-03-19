«الشارقة الرياضي» يتوج أبطال سباق الجري

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بمشاركة واسعة ونجاح كبير، نظم مجلس الشارقة الرياضي سباقاً مفتوحاً للجري اليوم، بالمدينة الجامعية، بمشاركة 300 من الجنسين، مثلوا فئات عمرية مختلفة وجنسيات متنوعة، لمسافات متباينة حتى تتسع دائرة المشاركة، وهي ثالث فعالية مجتمعية للمجلس، ضمن خطة العام الحالي.

شهد الختام وتتويج الفائزين كل من ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وخالد محمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بالإدارة، وحفلت المنافسات بالقوة والإثارة، وفي ما يلي أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ففي سباق 2.5 كلم فئة المواطنين، جاء في المركز الأول عمران عارف، والوصيف عبد الرحمن أحمد، وثالثاً مبارك عبد الله، أما في فئة المواطنات فقد حصلت مريم العوضي على المركز الأول، وشيما الزهيدي على المركز الثاني، ومريم السويدي على المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة رجال حل حمد المرزوقي في المركز الأول، وتلاه محمد النقبي في المركز الثاني، وراشد أحمد في المركز الثالث، وفي ذات الفئة للسيدات فازت تالا سلامي بالمركز الأول، وأسماء الحويطات بالمركز الثاني، ومريم السويدي بالمركز الثالث.

فوز

وفي مسافة 5 كلم جاء الفائزون كالتالي: فئة المواطنين: الأول أحمد النقبي، والثاني عمر الكتبي، والثالث أحمد الحمادي، وفي الفئة المفتوحة رجال حل إبراهيم اليماحي في المركز الأول، وتلاه سيف السويدي في المركز الثاني، وأحمد حسن في المركز الثالث، وفي ذات الفئة للسيدات فازت ايميلا كوستا بالمركز الأول، وحلود السعدي بالمركز الثاني، وكالير ويلسون بالمركز الثالث.

وفي مسافة 10 كلم جاءت النتائج كالتالي في فئة المواطنين: الأول طلال الشامسي وتلاه علي الحمادي ثانياً، وعبيد الحمادي ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة رجال، حل بول كومو في المركز الأول وعمر ايزين وصيفاً، وبطي الشامسي ثالثا،

وفي ذات الفئة للسيدات فازت لطيفة الصاروخ بالمركز الأول، ورقية المرزوقي بالمركز الثاني وليديا ستالين بالمركز الثالث، وفي سباق مسافة 10 كلم لفئة المعاقين لفئة الرجال: حصل باروت على المركز الأول، وحل اللاعب ايتويت في المركز الثاني، وبوتهارت على المركز الثالث.

نجاح

من جهته، ثمن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي النجاح، الذي تحقق للفعالية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الفعاليات يسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه الرياضة في الصحة العامة وتحفيز مختلف فئات المجتمع من مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وتقدم بالشكر للجهات والمؤسسات المشاركة منها القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة المدينة الجامعية بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والقدرة للخدمات الرياضية ومركز الشارقة للتطوع وفريق الشارقة للترايثلون وفريق نبض الإمارات للتطوع وخلطاتي من مجموعة محمد هلال، وكذلك الشكر لنادي الثقة للمعاقين على مشاركة لاعبيهم في الفعالية مع فئة المعاقين، ما شكل إثراء للحدث.

كما أشاد ياسر عمر الدوخي بتميز الفعالية، التي عبرت عن أهمية الرياضة المجتمعية وما تحققه من تآلف واندماج بين مختلف الجنسيات والهويات والأعمار، وأشاد بحماس المشاركين والتزامهم، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق يعزز جهود إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس لزيادة عدد هذه السباقات، ضمن الخطة السنوية.

واختتم قائلاً: إن سباقات الجري بالذات تحقق الهدف المنشود من الفعاليات المجتمعية، لاسيما أنها تفتح الباب لمشاركة الأسوياء والمعاقين، وتوفر تكافؤ الفرص بشكل موضوعي، من خلال الفئات المحددة لأعمار المشاركين.

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