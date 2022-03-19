سعود الزعابي إلى «عالمية الدواثلون» بأمريكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إنجاز جديد لاتحاد الإمارات للترايثلون تأهل لاعب منتخبنا الوطني سعود الزعابي إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة برمينغهام والمقرر إقامتها من 7 إلى 17 يونيو المقبل، وجاء التأهل للألعاب العالمية بعد تحقيق الزعابي المركز الرابع في منافسات البطولة الآسيوية للدواثلون التي أقيمت مؤخراً بالبحرين

وأكد العميد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الاتحاد حرص على توفير أقصى درجات الاستعداد للاعبين من أجل المشاركة في البطولة، مضيفاً أن لاعبي منتخب الترايثلون اكتسبوا عديد الخبرات التي ستكون عوناً لهم في مثل هذه المشاركات الخارجية القوية.

كما أعرب أحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية عن إشادته بقدرات أبناء الإمارات وعن أداء لاعب منتخبنا الوطني سعود الزعابي في البطولة والتأهل إلى دورة الألعاب العالمية بوصفه إنجازاً أكثر من مميز لصعوبة المنافسة الآسيوية والعالمية وخص بالذكر بأن رياضة الترايثلون تعيش طفرة نوعية على مستوى العالم والمستويات مرتفعة إلى حد كبير وأن ما تم تحقيقه في آخر بطولة يعد إنجازاً نفتخر به ويزيد من المسؤولية لتحقيق الأفضل.

من جانبه، عبر البطل سعود الزعابي رابع آسيا، أن ما تم إنجازه يعد خطوة إلى الأمام وكان الهدف الظفر بميدالية آسيوية للإمارات ولكن الهدف الآن تضاعف والطموح يلاحق الإنجاز العالمي في دورة الألعاب العالمية ولن أدخر جهداً في الإعداد للوصول إلى الأهداف المرجوة، ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة برنامج الإعداد الخاص للمشاركة بالحدث العالمي للظهور بالصورة المشرفة لرياضة الإمارات.

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