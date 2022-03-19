كأس السعودية لسباقات الخيول تدخل موسوعة "غينيس" برقم قياسي عالمي

المصدر: البيان

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حققت مسابقة كأس السعودية لعام 2022 لسباقات الخيل، إنجازا كبيرا، بدخولها قائمة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأغلى شوط لسباق الخيل في العالم.

وحطم في مسابقة كأس السعودية، الرقم القياسي لأغلى شوط لسباق الخيل في العالم، بجائزة مالية مقدارها 20 مليون دولار، وهي ضمن القيمة الإجمالية لسباق كأس السعودية لعام 2022 والتي تبلغ 33.1 مليون دولار كأغلى جوائز سباقات الخيل في العالم، وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت "غينيس" إلى أن كأس السعودية حطمت الرقم القياسي كأكبر جائزة مالية في العالم لشوط سباق الخيل، وذلك في السباق الذي احتضنه مضمار الملك عبد العزيز، في الرياض، في نهاية فبراير الماضي 2022.

وبدأت الانطلاقة الأولى لكأس السعودية بنسختها الأولى عام 2020 كأغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وبلغت جوائزها حينها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم.

يذكر أن موسوعة "غينيس"، تعد السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية بوجود مجموعة من المحكمين المعتمدين الذين يجوبون جميع أنحاء العالم لتوثيق الأرقام القياسية.

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