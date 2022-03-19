14 لاعباً في نهائيات الألعاب الإلكترونية اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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تنطلق اليوم بفندق ريكسوس بريميوم بأبوظبي نهائيات بطولة الألعاب الإلكترونية، في نسختها الثانية ويتنافس فيها 14 لاعباً تأهلوا من مرحلة التصفيات التي شهدت منافسات بين 1,000 مشارك، وتنظم البطولة، رابطة المحترفين بالتعاون مع EA Sports وخصصت الرابطة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ويحصل الأول على جائزة قدرها 15 ألف درهم، والثاني 10 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، كما يتأهل البطل لتمثيل الرابطة في البطولة العالمية، فيما تقام فعاليات عدة في منطقة للجماهير تتضمن ألعاباً ترفيهية، رياضية، ومسابقات.

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