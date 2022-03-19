الإمارات تستضيف «خليجية شباب السلة»

المصدر: دبي - وام

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تستضيف الإمارات البطولة الخليجية لمنتخبات الشباب لكرة السلة والمؤهلة إلى كأس آسيا، وتقام المنافسات يوليو المقبل، بمشاركة 6 منتخبات، وستكون البطولة أولى مهام اللجنة التنسيقية الخليجية الجديدة، التي يترأسها عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة.

وذلك بعد إلغاء اللجان التنظيمية لدول مجلس التعاون، وتتولى اللجنة التحضير للتصفيات المؤهلة للبطولات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، وكانت «عمومية» الاتحاد الخليجي للسلة، اختارت الإمارات، مقراً للجنة التنسيقية برئاسة عبد اللطيف الفردان، وتم اختيار سالم المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات، أميناً عاماً للجنة.

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