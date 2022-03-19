المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يتجدد التنافس اليوم في شاطئ الشروق في جميرا بين متسابقي الدراجات المائية على ألقاب سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2022 - والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022.

ويجمع الحدث الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - بالمئوية 1922 - 2022 ما يزيد على 60 متسابقاً يتقدمهم أبطال الإمارات الذين سينافسون عدداً من نجوم هذه الرياضة قدموا إلى دانة الدنيا دبي من 9 دول هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وفلسطين وبريطانيا وفرنسا والمجر واليابان.

وسيحتدم الصراع في سباق دبي الدولي للدراجات المائية اليوم على ألقاب 10 فئات هي: واقف «محترفين» جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف ناشئين جي بي 3.3 وواقف أشبال جي بي 3.2 وواقف براعم جي بي 3.1 وواقف مخضرمين 2 استروك وجالس «محترفين» جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 «مواطنين» وجالس «سبارك» جي بي 4.

وكان إجراءات المشاركة في السباق قد بدأت أول من أمس مع انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين بحضور خالد محسن مشرف السباق الذي أطلع المشاركين على كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق والتعليمات والشروط فيما جرت البارحة في مقر النادي عمليات الفحص الفني والتدقيق على إجراءات المشاركة.

ومن المنتظر أن يرتفع في شاطئ الشروق الجميل منذ صباح اليوم أصوات محركات الدراجات المائية التي ستخوض التجارب الرسمية قبل بدء المنافسات في تمام الساعة العاشرة مع انطلاق الفترة الأولى.

تحدٍ

ويسعى نجوم الإمارات لوضع بصمة بارزة في السباق بعد الظهور بقوة في الجولتين الأولى بدبي والثانية في العاصمة أبوظبي حيث يتطلع راشد سهيل الطاير وخليفة خالد بالسلاح للمنافسة على صدارة ترتيب محترفي جالس جي بي 1 أمام منافسيهما الأقوياء وأبرزهم الكويتي يوسف العبدالرزاق والقطري وليد الشرشني والمجري كازا جورجي.

كما يسعى بطلانا عمر عبدالله راشد وسلمان يونس العوضي لمواصلة تألقهما في فئة محترفي واقف جي بي 1 أمام الفرنسي «المتصدر» رافائيل مورين كما يعمل العوضي على تحقيق الانتصار في منافسات جالس جي بي 2 فيما يطمح بطلنا عبدالله الحمادي لاستمرار سيطرته في منافسات واقف جي بي 2 وجالس جي بي 3.

واستعد نخبة الأبطال للمنافسات في باقي الفئات حيث تضم قائمة المتسابقين المشاركين كلاً من سالم اليافعي وعامر حوير وخالد المازمي ومانع المرزوقي وأحمد الطاير والمخضرمين محمد محسن وحريز المر وسعود خوري وسعود زايد ومحمد إبراهيم وعيسى وسالم آل علي وجمال الجناحي وفهد البلوشي وحامد علي وخليفة المرزوقي وخالد الزرعوني وأحمد الحمادي

كما يعد السباق نافذة لسطوع المواهب، حيث سيشارك في فئات الناشئين الثلاث كلاً من الأشقاء راشد وحمدان وأحمد سالم وعمر وزايد عيسى الحمادي وعمر خوري وعلي آل علي وسعود محمود العوضي وسيف الشويهي وسهيل الطاير والقطريان سلطان وعلي الشرشني والكويتيون يوسف وفارس رمضان وفهد اليعقوب.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استبق انطلاقة السباق اليوم بتنظيم وإقامة العرض الليلي بالتزامن مع الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب والذي تضمن منافسات رسمية لفئتين من السباق هما فئة الاستعراضات الحرة - فري ستايل - وفئة الألواح المائية الطائرة - هايدروفلاي - وتم تتويج أبطالهما حينها.

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