اعتماد المشاركين بندوة الأولمبي الآسيوي

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

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كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن اعتماد قائمة المدربين والحكام المشاركين في الندوات التدريبية التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي للجان الأولمبية بدول غرب آسيا بإجمالي 22 مرشحاً بواقع 14 حكماً و8 مدربين في 7 رياضات فردية وجماعية وتعقد الدورات في الفترة من 21 مارس الجاري حتى الـ 12 من مايو المقبل .

ويشارك مرشحو اللجنة الأولمبية الوطنية في رياضات السباحة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة القدم، الجودو، ألعاب القوى، وكرة السلة حيث تشارك السباحة في دورات المدربين بكل من صالح بخيت القبيسي ومروان الحتاوي، ودورات الحكام بكل من فيصل عبد القادر المرزوقي، وطارق عبد الله العلي. وتشارك كرة اليد بـ 4 مرشحين، هم علي جعفر الأميري وخميس علي السويدي لدورات التحكيم.

وإبراهيم عيسى الأميري وسعيد راشد المهيري للتدريب، ويشارك كل من علي سالم البدواوي ومحمد عتيق الحمادي بدورات مدربي الكرة الطائرة ومحمد صالح المهري ورغش صالح الأميري. وفي كرة القدم يشارك الثلاثي بدر جمعه بوجمهور، عبدالله خليل المازمي، وسيف نبيل محمد بالدورات التحكيمية على أن يلتحق مفتاح راشد الزعابي بالدورة التحكيمية لرياضة الجودو.

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