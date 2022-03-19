«أسبوع أبوظبي للتحدي» ينطلق 22 أكتوبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، و«يو إف سي»، للفنون القتالية المختلطة، عودة «أسبوع أبوظبي للتحدي» إلى العاصمة الإماراتية يوم السبت 22 أكتوبر 2022 .

وقالت فاطمة البلوشي، مدير مكتب أبوظبي للفعاليات بالإنابة في الدائرة: تحظى نزالات «يو إف سي» وتجارب «أسبوع أبوظبي للتحدي» بشعبية متزايدة ، ونُرحب بالجمهور من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بالفعاليات الحية في جزيرة ياس، واستكشاف معالمنا الطبيعية والسياحية وتجاربنا الثقافية والترفيهية التي تجعل أبوظبي الوجهة المفضلة لـ«يو إف سي».

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