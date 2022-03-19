تحدي الـ«فلاي بورد» ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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تغلق اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد» باب التسجيل لمنافسات جولتها الأولى اليوم، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات غداً في منطقة الظفرة.

وتقام البطولة بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية وضمن أجندة وبطولات وفعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 26 من مارس الجاري. وتهدف البطولة إلى ترسيخ وتأصيل الثقافة البحرية عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام على شاطئ المغيرة.

وتشهد البطولة العديد من الفعاليات الاستعراضية لأبطال الفلاي بورد، من خلال العديد من الحركات المتنوعة للمتسابقين وعبر فاصل خاص بكل متسابق. وأكدت اللجنة المنظمة أن وصول عدد المشاركين إلى 15 متسابقاً في مختلف الفئات «مبتدئين، ومحترفين».

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه الكبير للنادي، مؤكداً أن بطولة الفلاي بورد تمثل الصورة المشرقة للبطولات والفعاليات البحرية والتي تحظى بمتابعة واهتمام كبير خاصة من الجماهير.

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