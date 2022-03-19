ماكنالتي يطمح إلى تكرار الإنجاز مع «فريق الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

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يطمح نجم فريق الإمارات للدراجات براندون ماكنالتي إلى تكرار إنجازه الأول الذي حققه الأسبوع الماضي في سباق باريس نيس.

وقال براندون: «أدركت لحظة اجتيازي خط النهاية في المرحلة الخامسة من سباق باريس - نيس الأسبوع الماضي، أنني تمكنت من تحقيق حلم تطلعت إليه طيلة حياتي».

وأضاف: «بوصولي إلى خط النهاية في سانت سوفور دو مونتاغي بدأت في جني ثمار ساعات لا تحصى من التدريب الشاق، في هذه اللحظة، تذكرت جميع الأشخاص الذين لعبوا دوراً مهماً في تحقيق هذا الحلم، وأسهموا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم».

وتابع: «قضيت طفولتي في مدينة فينكس في ولاية أريزونا حيث كانت الدراجة رفيقة دروبي، ويعود الفضل في ذلك إلى والدي اللذين لهما أعظم الأثر في حياتي ومسيرتي الرياضية».

فرصة

ولفت إلى أنه في بداية عامه الثالث مع فريق الإمارات.. وقال «أدرك أن هذا الموسم سيمثل فرصة لي لإثبات جدارتي في تحقيق الفوز الأول خاصة بعد المعسكر التدريبي الذي شاركت فيه في كل من أبوظبي ودبي، في أكتوبر الماضي».

وتابع الدراج براندون: «أستعد الآن للمشاركة في عدد من السباقات المهمة، مثل جولة إقليم الباسك وجولة إسبانيا، وكذلك جولة فرنسا التي لطالما حلمت بالمشاركة في سباقاتها».

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