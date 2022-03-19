شرطة الشارقة تنظم بطولة السباحة والغوص

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏ممثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، «بطولة السباحة» التي أقيمت في نادي الضباط.

والتي جاءت استمراراً لفعاليات مبادرة الخمسين الرياضية، التي تم إطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، بمشاركة 47 سباحاً من منتسبيها من مختلف الإدارات في شرطة الشارقة.

وتضمنت بطولة السباحة عدداً من المسابقات، المتمثلة في مسابقة الـــ50 متراً سباحة حرة، الذي حقق فيه المساعد محمد يوسف الأنصاري من الإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الأول، وحصل الرائد محمد المدفع من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة على المركز الثاني، وجاء الشرطي إبراهيم بن كامل من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمركز الثالث.

وفي مسابقة الغوص 25 متراً حقق الشرطي إبراهيم بن كامل المركز الأول، فيما حقق الرائد محمد المدفع المساندة المركز الثاني، وبالمركز الثالث جاء ‏الشرطي أيوب بانز من الإدارة العامة للعمليات المركزية.

حرص

وأكد الرائد أحمد مبارك الجنيبي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، على حرص قسم الأنشطة الرياضية وبشكل مستمر في تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تسهم في صقل مهارات رجل ‏الشرطة، ورفع اللياقة البدنية وقوة التحمل، معرباً عن امتنانه لشرطة الشارقة على دعمها اللامحدود ورعايتها للبرامج والفعاليات الرياضية المختلفة للارتقاء بمستوى رجال الأمن من مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية وتحقيق الأهداف المنشودة.

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