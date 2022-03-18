23 متسابقاً في نهائيات «فيا رالي ستار» على حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم بحلبة مرسى ياس منافسات برنامج «فيا رالي ستار» المعتمد لدى الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في أبوظبي وتستمر حتى الأحد المقبل بحضور 23 متسابقاً من 9 دول وهي الإمارات والأردن، ولبنان، وعُمان، وقطر، ومصر والعراق.

وتتضمن منافسات مرحلة التصفيات في حلبة مرسى ياس مجموعة من الاختبارات والسباقات بمواجهة الوقت ليتم بعد انتهاء المنافسات تحديد الفائز الذي ينضم إلى المتسابق الأستوني روميت جورغنسون، الفائز بتصفيات «فيا رالي ستار» لمنطقة أوروبا، للمشاركة في أولى دورات موسم تدريب فيا رالي ستار المخطط إقامته في عام 2023.

ويشهد العام الحالي إقامة 6 تصفيات قارية لبطولة «فيا رالي ستار»، بالإضافة إلى نهائيات لفئة السيدات تقام في وقت لاحق من هذا العام، لينضم الفائزون السبعة في التصفيات إلى أول فريق فيا رالي ستار في الموسم الافتتاحي في عام 2023.

6 سباقات

ويخوض المتنافسون 6 سباقات على متن مركبة إم-سبورت فورد فييستا رالي 3، بالإضافة إلى سلسلة من التحديات البدنية والاختبارات الذهنية، أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار الأسماء في سباقات الرالي، ومن ضمنهم سائقة الراليات الشهيرة برينيللا سولبيرغ، ويحصل المتنافسون على جلسات تدريب واختبار للسائقين للتأكد من جهوزيتهم وتزويدهم المهارات اللازمة، كما يحصل 4 أعضاء من الفريق المشارك في برنامج تدريب «فيا رالي ستار» لموسم 2023 على فرصة للمنافسة في بطولة العالم للراليات للناشئين لعام 2024.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: يسعدنا استضافة نهائي برنامج «فيا رالي ستار» الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وتتمثل مهمتنا بتطوير رياضة السيارات على المستويين الوطني والدولي، إذ تحتل الراليات دائماً مكاناً مهماً في تراث رياضة السيارات في الدولة.

وأضاف: تم الاحتفاء في الأسبوع الماضي ببعض أفضل المتسابقين في العالم في رالي أبوظبي الصحراوي، المصنف الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة، ويتحول التركيز إلى الراليات على المستوى الشعبي والجيل القادم من الأبطال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز