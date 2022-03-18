نهيان بن مبارك يتوّج الفائزين بـ«خليجية الغولف»

المصدر: أبوظبي- فائز بجبوج

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، الفائزين في البطولة الخليجية للغولف، وحقق منتخبنا المركز الأول في فئة الشباب، بمجموع 474 ضربة، والمنتخب القطري لقب فئة الرجال بمجموع 890 نقطة.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر للوفود المشاركة، وهنأ الفائزين الذين اعتلوا منصة التتويج، وحصدوا ثمار جهدهم على مدار أيام البطولة، وسط أجواء تنافسية رائعة على ارض زايد الخير، وقال: الجميع فائز في المحفل الخليجي، الذي جمع قيادة اللعبة ونجومها من الرجال والشباب والذين مثلوا أسرة اللعبة في الخليج، عززت النتائج والمستويات الفنية العالية النجاح الكبير للبطولة.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أنه لم يكن لتلك الإنجازات المتوالية أن تتحقق لولا الدعم الكبير، الذي تحظى به لعبة الغولف في الدولة، من القيادة الرشيدة.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وأسفرت نتائج الفردي عن فوز القطري صالح الكعبي بالمركز الأول لفئة الرجال، والكويتي سالم العبكل بالمركز الأول لفئة الشباب، وعلى مستوى الفرق حقق المنتخب القطري اللقب، وتوج المنتخب الإماراتي الشاب بذهب البطولة.

شكر

ووجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الشكر والتقدير لجميع الوفود المشاركة قيادة ولاعبين، معرباً عن سعادته بهذا التجمع الرياضي، والذي احتضنته دولة الإمارات على أرض أبوظبي وحرصهم على التواجد، والمشاركة الفاعلة في بلدهم الثاني الإمارات، مشيراً إلى أن النجاحات التي شهدتها البطولة تدفعنا كقائمين على هذه الرياضة لإقامتها سنوياً والتواجد فيها، وخاصة لما أفرزته عن العديد من المواهب، الذين سعوا لتقديم الأفضل في سعيهم لتحقيق أفضل النتائج وسط تنافس رياضي شريف.

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