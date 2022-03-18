مواهب صاعدة مرتقبة في «دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم استكمال إجراءات المشاركة في سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2022.

والمنتظر أن تستقطب منافسات فئات الناشئين في السباق نخبة من النجوم الصغار الصاعدين .

وقد حقق الظهور الأول لأبطال المستقبل في سباق الجولة الأولى الذي نظمه النادي يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي نجاحاً كبيراً تمثل في إقبال الكثير من المواهب وصل عددهم إلى 16 متسابقاً شاركوا جميعهم في منافسات واقف جي بي 3 بمستوياتها الثلاث 3.3 و3.2 و3.1.

وبرز عدد من أبطالنا في السباق هم سعود العوضي وراشد سالم طاهر وسهيل راشد الطاير وحامد عيسى الحمادي وعلي عيسى آل علي وعمر عيسى الحمادي وسيف راشد الشويهي وأحمد سالم طاهر وزايد عيسى الحمادي وعبدالله يونس العوضي وحمدان سالم طاهر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز