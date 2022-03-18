«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» جولة لندن تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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استعدت صالة كوبر بوكس أرينا لاستضافة جولة لندن من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستنطلق غداً.

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو«أي جي بي» المنظمة للحدث عن تأكد مشاركة نخبة نجوم وأبطال وبطلات العالم المصنفين وعلى رأسهم ايجور سيلفا، وماثيو فيليب خافيير، وأدام وردزينسكي، وكاتريل رودريجيز، وتومي لانيكار، ولوكاس ناسيمنتو، ولويس مينديروس، وبابلو دوارتا، ولياندرو ساجيرو، وهياجو جورج، وفراشيسكو ادرادي، ويارا ناسيمنتو، وجابريل بيسانها، وانجريد سوزا، وجوليا ألفيز، ولاريسا بايز، وفيون دافيز، وأنا رودريجيز.

وتعد جولة لندن هي رابعة جولات الموسم الحالي من بطولة أبوظبي غراند سلام، وستخصص منافساتها للناشئين والكبار والأساتذة، حيث يخصص اليوم الأول لنزالات البراعم والناشئين والأساتذة، فضلاً عن النسخة العاشرة من بطولة «ملك البساط» التي سيشارك فيها 6 من أبرز المصنفين العالميين في الوزن المتوسط، فيما يخصص اليوم الثاني لنزالات المحترفين التي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار، كما يحصل الفائز بالمركز الأول فيها على 3000 نقطة باعتبارها من بطولات الشريحة الأولى هذا الموسم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 2400 نقطة، والثالث على 1800 نقطة، وهي التي يستفيد منها اللاعبون واللاعبات في المنافسة على المراكز الأولى لجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

تأكيد

وأكد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن كل الترتيبات قد اتخذت في الصالة لانطلاق المنافسات، بالتعاون مع الشريك المنظم المحلي، وأن إجراءات الوزن الرسمية ستبدأ غداً في الخامسة مساء بتوقيت لندن ولمدة ساعتين، ثم تقام صباح اليوم لمدة نصف ساعة من الثامنة والنصف وحتى التاسعة لمن سيلعبون غداً وهم البراعم و الناشئون والأساتذة ونجوم «ملك البساط»، ثم من الخامسة حتى السابعة مساء غد لمدة ساعتين، ومن الثامنة والنصف حتى التاسعة بعد غدٍ لمن سيلعبون في اليوم نفسه وهم المحترفون.

وأكدت غابريل باسينها بطلة العالم السابقة وملكة البساط أنها مستعدة للمشاركة في جولة لندن.

وقالت: أهدافي كبيرة في الموسم الحالي، ومن ضمنها المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية، وأمامي الكثير من الفرص لتحقيق ذلك، سواء في جولة لندن أو الجولات التالية وأبرزها جولة أبوظبي غراند سلام، ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وكذلك في جولات الدوري العالمي المقبلة ، و أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتنظيم أهم البطولات.

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