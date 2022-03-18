فتح باب التسجيل لماراثون دبي الدولي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي، عن بدء التسجيل للمشاركة في النسخة 22 من الحدث، والمقرر يوم 10 ديسمبر 2022.

وأوضحت اللجنة، أن فتح باب التسجيل، تم بعد مناقشات مع مجلس دبي الرياضي، ليعود الماراثون إلى الحياة بعد غياب لنسخة 2021، إذ أقيمت النسخة الأخيرة من الماراثون في يناير 2020.

ويذكر إنه شارك في النسخة الأخيرة، 25000 عداء، تنافسوا في سباق ماراثون دبي الرئيسي، والسباقين الأخيرين لمسافة 10 كيلومترات و4 كيلومترات.

وسيكون ماراثون دبي 2022، الأول في تاريخ الحدث الذي يتم تنظيمه يوم السبت.

يذكر أن ماراثون دبي يحتل المرتبة الثالثة في جميع سباقات الماراثون العالمية، ويستقطب بانتظام المشاركين من حوالي 145 دولة.

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