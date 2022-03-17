النسخة الرابعة لماراثون أدنوك أبوظبي 17 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تمديد شراكتهما لمواصلة تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي، دعماً لمجتمع نشيط وصحي وامتداداً للنجاحات الكبيرة التي يحققها الماراثون في كل عام.

جاء الإعلان عن تمديد الشراكة بين الطرفين بالتزامن مع أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية المنعقدة في مركز المؤتمرات بحلبة ياس بأبوظبي، وقام بتوقيعها عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدكتور سيف الناصري، مدير الموارد البشرية لمجموعة أدنوك، كما أكد مجلس أبوظبي الرياضي أن أدنوك ستستمر في كونها الراعي والشريك في مجال الطاقة للحدث الرئيسي للدورات الثلاث المقبلة.

كما تم الإعلان عن موعد ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الرابعة والذي سيقام يوم السبت 17 ديسمبر 2022، كما أعلن عن فتح باب التسجيل لجميع الفئات وفي كافة سباقات الماراثون ابتداء من أمس.

وتأتي هذه الخطط دعماً لمكانة ماراثون أدنوك أبوظبي الذي حقق نجاحات مبهرة في نسخة 2021، في ظل مشاركة أكثر من 12.000 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون عموم فئات المجتمع ونخبة العدائين المحترفين.

التزام

كما أكد مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أدنوك، التزامهما برفع عدد المشاركة في الفعاليات المجتمعية من خلال دعم وإلهام العدائين المحترفين والجدد، وذلك بهدف مضاعفة عدد ممارسي رياضة الجري في دولة الإمارات بحلول عام 2025. وسيركز هذا النهج على خلق ثقافة المشاركة الشاملة، وإقامة المزيد من الأحداث والمناسبات الرياضية على مدار العام.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الصرح الوطني وصاحبة الدور الريادي في مسيرة التنمية والنماء، ونتطلع بشراكتنا المميزة لمواصلة دعم مسيرة نجاح ماراثون أدنوك أبوظبي...

الحدث الذي ارتقى للمصاف العالمي وبات واحداً من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي لدى فئات المجتمع إلى جانب إسهاماته المميزة في نشر الثقافة الرياضية وتكوين الفرق المجتمعية للجري، بما يعزز ويدعم مؤشر جودة الحياة واستدامة النمط الإيجابي لرفع معدلات لياقة عموم أفراد المجتمع، ما يقودنا لمجتمع نشيط تملؤه السعادة وطاقة الحياة وهو الشعار الذي تقتفيه أدنوك في مسيرتها الوطنية الرائدة».

وأضاف: «تدل نجاحات ماراثون أدنوك أبوظبي طوال السنوات الماضية على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، وهو ما يدفعنا لمواصلة خطط النجاح للحدث وإضفاء المزيد من الفرص والبرامج والمبادرات وهو ما يجسده الإعلان المبكر لموعد الماراثون هذا العام الذي سيقام يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، كما نعلن عن فتح باب التسجيل في سباقات الماراثون ابتداء من اليوم بخصومات تصل قيمتها 30%».

فخر

من جانبه قال الدكتور سيف الناصري، مدير الموارد البشرية لمجموعة أدنوك: «نحن فخورون بتمديد شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي والبناء على النجاحات التي حققتها الدورات الثلاث الماضية».

وأضاف قائلاً:«إننا ملتزمون بتشجيع أكبر عدد ممكن من العدائين للمشاركة في هذا الماراثون، وتقديم الدعم والتدريب لهم، وتشجيع مجتمعنا لبدء رحلة الصحة واللياقة البدنية».

وفي السياق ذاته ومن خلال الشراكة بينهما، سيقدم مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك سلسلة من المبادرات المجتمعية، بما في ذلك الدورات التدريبية وورش العمل وفعاليات التحضير للسباق على مدار العام، مما يوفر برنامجاً منظماً يلبي احتياجات جميع المستويات، من المرح لأول مرة بجانب العدائين الرياضيين المتنافسين.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر البرامج التدريبية المكثفة التي سيتم تقديمها تجربة مميزة للمتسابقين والمشاركين من عموم فئات المجتمع، مما يساعد في ضمان خروج الماراثون في أفضل صورة، لترسيخ مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات.

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