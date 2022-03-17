منتخب الجوجيتسو يواصل التحضير لـ «آسيوية البحرين»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم معسكر تدريبي مغلق في أبوظبي للمنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداً للمشاركة في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري.

ويتطلع المنتخب الوطني حامل اللقب، والذي يضم نخبة اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة، إلى ترسيخ حضوره المشّرف في البطولة وتأكيد تسيده للقارة من خلال الدخول بقوة إلى المنافسات والسعي للحفاظ على اللقب في ظل مشاركة مجموعة من أبرز المنتخبات وأكثرها تطوراً.

وتقام تدريبات المعسكر المغلق للمنتخب في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب رامون ليموس، والمدربة بوليانا لاجو.

وفي هذا الإطار يقول رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو إن المنتخب دخل في مرحلة حاسمة للاستعداد للبطولة، وإن العمل قائم بشكل متواصل على وضع اللمسات الأخيرة والخطط والتكتيكات الفنية التي سيدخل بها اللاعبون إلى البساط، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن التحدي كبير لأن الصعود إلى القمة صعب، والحفاظ عليها أصعب.

وقال: «يتمتع اللاعبون بدرجة عالية من الكفاءة والجاهزية ونحرص خلال المعسكر المغلق على رفع معدل أداء اللاعبين والارتقاء بلياقتهم البدنية عن طريق برنامج تدريب شامل، يهدف إلى تطوير مستويات اللياقة البدنية والبرامج الغذائية الخاصة باللاعبين.

نجاح

ونجح أبطال الإمارات في الفوز بلقب النسخة الخامسة من بطولة آسيا التي استضافتها أبوظبي العام الماضي بعد أن حققوا 18 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات و10 برونزيات، وبالنظر إلى الاستعدادات الحالية والأجواء الإيجابية في المعسكر فاللاعبون مرشحون بقوة إلى تكرار هذا الإنجاز واعتلاء قمة آسيا من جديد.

وأوضح ليموس أن الجهاز الفني اختار مجموعة متجانسة من اللاعبين واللاعبات لتمثيل المنتخب من ذوي الخبرة والمواهب الصاعدة التي تألقت بشكل لافت في بطولتي آسيا والعالم العام الماضي. وعن توقعاته للمنافسة أكد بأنها ستكون قوية للغاية في ظل مشاركة الكثير من اللاعبين المصنفين على مستوى آسيا والعالم.

ويقول عمر الفضلي نجم المنتخب الوطني وبطل آسيا والعالم إن تمثيل الإمارات في مثل هذه البطولات ينمي مشاعر الفخر والاعتزاز، ويضاعف من مسؤولية اللاعبين لرد الجميل للوطن وقيادته التي لم تدخر أي جهد في دعم أبنائها ومهدت لهم طريق التقدم والارتقاء.

وأضاف:»لقد تذوقت طعم الانتصار في هذه البطولة من قبل، لكن هذه المرة كل شيء مختلف لأنني أنافس بالحزام الأسود، وبالتالي فقد ازدادت طموحاتي وتضاعفت أحلامي، وأستمع جيداً إلى تعليمات الجهاز الفني حول تطوير إمكاناتي باستمرار، ونحن واثقون من تحقيق نتائج طيبة«.

من جانبها تقول نجمة الجوجيتسو الإماراتية حمدة الشكيلي:»هدفنا الوصول إلى قمة جاهزيتنا البدنية والذهنية لتعزيز حظوظنا في الفوز بالميداليات الذهبية خلال منافسات بطولة آسيا. كما أشارك هذا العام بالعديد من البطولات القارية والعالمية مع المنتخب، وهذا بالنسبة لي مصدر سعادة وفخر، وسأسعى جاهدة لتمثيل وطني بشكل مشرّف وإحراز ميدالية وإنجاز جديد.

وأضافت إنها تبذل هي وكل زميلاتها أقصى جهد في المعسكر المغلق تحت إشراف المدربة بوليانا لاجو لتطوير المستوى البدني والذهني والوصول بالجاهزية إلى أعلى مستوى من أجل مواصلة الطفرة في النتائج التي بدأت في المواسم الأخيرة، ووصلت إلى قمتها في عام 2021 ببطولات آسيا والعالم.

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