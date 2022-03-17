تعاون بين اتحاد القوى و«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث اتحاد ألعاب القوى، مع نادي دبي لأصحاب الهمم، مشاركة النادي في بطولات الاتحاد والتعاون المشترك لتطوير أم الألعاب وفق الاستراتيجية الموضوعة بما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي، في إطار الزيارات الميدانية لاتحاد ألعاب القوى للأندية، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وعادل درويش وراشد ناصر آل علي عضوي مجلس إدارة الاتحاد، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، وحسن المزروعي ورئيسة الفلاسي عضوي مجلس إدارة النادي.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، بدور نادي دبي لأصحاب الهمم المهم في نشر الرياضة، من أجل خلق مجتمع يمارسها وفق أعلى المعايير العالمية والرؤى العلمية وتأهيل اللاعبين لتحقيق طموحاتهم في «أم الألعاب»، لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والعالمية، وقال: نحرص على زيارة المؤسسات الرياضية من أجل التعاون المشترك وتوقيع مذكرات التفاهم في إطار رؤى الاتحاد.

وبين أن انتشار أم الألعاب في أندية الدولة من شأنه تعزيز روح المنافسة بين اللاعبين وتطوير مستوياتهم مما يصب في مصلحة منتخبنا الوطني، من أجل انتقاء أفضل المواهب.

ووصف ثاني جمعة بالرقاد، الاجتماع بالمثمر ويصب في مصلحة تطوير رياضة ألعاب القوى، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون المشترك وفق أحدث الرؤى بما يحقق الأهداف المشتركة، وقال: دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى النجاح في جميع الألعاب ولا سيما ألعاب القوى.

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