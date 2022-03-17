«ذيبز العين» بطل دوري الإمارات لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - وام

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توج فريق «ذيبز العين» بطلاً لدوري الإمارات لهوكي الجليد بفوزه على «ستورمز أبوظبي» بنتيجة «6 - 3» في مباراة إياب نهائي الدوري، التي جمعت بينهما بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وحافظ «ذيبز العين» على تقدمه طوال أشواط المباراة الثلاثة، 3 -1، و4 - 2، و6- 3.

حضر جانب من اللقاء معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، فيما توج هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد «ذيبز العين» بكأس النسخة 12 للدوري والميداليات الذهبية، بينما تقلد لاعبو «ستورمز أبوظبي» الميداليات الفضية.

وقال هامل القبيسي إن نجاح النسخة 12 للدوري يأتي استمراراً للنجاحات السابقة التي حققتها اللعبة في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن نسخة الموسم الحالي كانت استثنائية في ظل ظروف تطبيق «بروتوكول» الإجراءات الاحترازية.

وثمن القبيسي الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، والرياضات الشتوية على وجه التخديد، ما قاد أبناء الإمارات للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن وصول فريقي «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» إلى نهائي الدوري يعد إنجازاً كبيراً للعبة في أبوظبي، ينسجم مع رؤية «مجلس أبوظبي الرياضي» في تطوير فرق الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للرياضية. وأثنى الشرياني على جهود اللاعبين طوال الموسم الرياضي والالتزام بالتدريبات والتعاون مع المدربين.

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