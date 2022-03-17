سعود بن صقر: الأجيال الشابة الثروة الحقيقية للوطن

المصدر: رأس الخيمة- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية الارتقاء بالجانب الرياضي والثقافي في المجتمع، لدوره الأساسي في تحقيق جودة الحياة، وفي تشجيع شباب الوطن على المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات ورأس الخيمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس، أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، الذي أعيد تشكيله مؤخراً، برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج النادي خلال السنوات المقبلة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالأجيال الشابة، وتحقيق تطلعاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم، لتعزيز دورهم في المجتمع، مؤكداً أنهم عماد مسيرة البناء والازدهار والتنمية المستدامة والثروة الحقيقية للوطن والإمارة.

وعبر أعضاء مجلس الإدارة عن بالغ شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ولسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على الثقة التي حازوها، مؤكدين سعيهم للعمل، وفق رؤية سموهما الطموحة الهادفة إلى تحقيق الإنجازات والنجاحات في هذين المجالين.

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