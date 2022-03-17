نورة السويدي: «أم الإمارات» الداعم الأول للمرأة في شتى المجالات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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أكدت نورة السويدي رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الداعم الأول للمرأة الإماراتية في شتى المجالات والقطاعات، ومن ضمنها المجال الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020 - 2024، الذي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي» برئاسة نورة السويدي، والذي تم خلاله توزيع المناصب الإدارية على العضوات.

وأعربت رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة على ثقتها الكبيرة بجميع عضوات مجلس إدارة الاتحاد الإمارات بتشكيله الجديد، وقدرتهن على تحويل البرامج والطموحات إلى واقع، وذلك ضمن فريق عمل واحد، وفق أفضل الأساليب الداعمة لملف رياضة المرأة.

وقالت: ونحن على أعتاب بدء عمل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة أود التأكيد على أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة، وأن التحدي كبير، للدفع برياضة المرأة إلى القمة في جميع الجوانب سواء على مستوى إعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية والاستشرافية، أو على الصعيد القانوني، أو في ما يخص برامج الكشف عن المواهب، وتنظيم المسابقات الرياضة، وتقديم الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية، فضلاً عن دعم كل ما من شأنه صقل مهارات المرأة الرياضية الإماراتية في جميع الألعاب، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات الرياضية المعمول بها محلياً ودولياً.

وأوضحت أنه بعد توزيع المهام الإدارية على عضوات مجلس الإدارة، ستقوم كل إدارة بإعداد خطة عملها للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد والانطلاق نحو تنفيذها، وتقديم الأفضل لصالح الرياضة النسائية.

وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول اختيار موزة الشحي لمنصب نائب الرئيس، ومنى الشامسي لمنصب الأمين العام عن طريق التصويت، كما تم توزيع الحقائب الإدارية، حيث تولت غالية المناعي رئاسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، وموزة الشامسي لرئاسة لجنة المنتخبات، وهند العليلي لرئاسة اللجنة القانونية، وأصيلة الهاشمي لرئاسة لجنة المسابقات، وفاطمة العلي لرئاسة لجنة التسويق والرعاية، وخلود آل علي لرئاسة لجنة العلاقات العامة والإعلام.

وشددت السويدي على أهمية تعزيز التعاون بين القيادات الرياضية النسائية، لتمكين بطلات الإمارات من الوصول إلى أعلى المستويات من المهارة والتطوير، وتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لإمكاناتهن وقدراتهن، تلبي تطلعاتهن للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل بما يواكب مسيرة إنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية في جميع المجالات، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن المستقبل الأفضل مسؤولية مشتركة، وأن المرأة محور أساسي في مستقبل الإمارات.

جدير بالذكر أنه تم إشهار اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 2021، برئاسة نورة السويدي، وفق التعميم رقم (61) لسنة 2021، بشأن تسمية رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الوطنية.

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