«الشعفار جميرا» يعيد الدراج الشميلي إلى الواجهة بعد 7 سنوات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعاد فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية الدراج سالم الشميلي لاعب منتخبنا الوطني سابقاً إلى الواجهة بعد غياب استمر 7 سنوات بسبب الاعتزال في 2015 لتعرضه لإصابة قوية قبل أن يقرر العودة إلى ممارسة رياضته المفضلة من بوابة فريق الشعفار جميرا بداية الموسم الجاري.

ونجح الشميلي في العودة إلى منصات التتويج بعد حصوله على لقب بطولة الإمارات لسباقات الهواة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، ليرفع حصاد فريق الشعفار جميرا إلى 12 تتويجاً في مختلف سباقات الموسم منها طواف الشارقة الدولي الذي شهد تتويج دراجه أنس العبديه بلقب المرحلة الثانية والقميص الأحمر المخصص لصعود المرتفعات، كما حقق فريق الشعفار جميرا صدارة الفرق وعلى المركز الثالث في الفردي في سباق اليوبيل الذهبي الذي أقيم في يناير الماضي من أبوظبي إلى «إكسبو2020 دبي»، إضافة إلى 3 تتويجات في بطولة السلم للدراجات الهوائية تحققت عن طريق فريق السيدات الذي حصل على المركز الأول في ترتيب الفرق في سباق الهواة الإماراتيات وعلى المركز الثالث في فئة الفردي بواسطة مريم العوضي، وعلى المركز الثالث في فئة الفردي في سباق الهواة الإماراتيين عن طريق الدراج فيصل بن حجر.

سجل متميز

ويعد سالم الشميلي (36 عاماً) أحد أبرز الدراجين السابقين لمنتخبنا الوطني ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، و3 مرات في بطولة مجلس التعاون الخليجي وعدة ألقاب في المسابقات المحلية.

كما لعب الشميلي لـ5 أندية خلال مسيرته الرياضية التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً بنادي رأس الخيمة ثم انتقل إلى شباب الأهلي والنادي العربي ونادي الإمارات ونادي النصر، إضافة إلى تجربة احترافية مع فريق سكاي دايف.

وأكد الشميلي أن التطور الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية وزيادة الاهتمام بها في السنوات الأخيرة شكل دافعاً له لاستئناف نشاطه وقرر الانضمام لفريق الشعفار جميرا كونه أحد أبرز الفرق المنافسة في الدولة وقريب في هيكلته وتنظيمه الإداري من الفرق المحترفة، موضحاً أن رياضة الدراجات الهوائية حققت نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير للقيادة الرشيدة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة.

وكشف الشميلي عن جهوزيته للمنافسة على لقب مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام بعد غدٍ في الحديريات بأبوظبي، مشيراً إلى أنه يطمح لتحقيق المزيد من التتويجات مع فريقه الشعفار جميرا وخاصة في البطولات الخارجية.

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