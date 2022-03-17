لجنة شؤون التعليم بـ"المجلس الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة دعم قطاع الرياضة بالدولة

المصدر: وام

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، بحضور ممثلي اللجنة الاولمبية الوطنية، والأندية الرياضية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه اللجنة الاولمبية الوطنية والأندية الرياضية في الدولة، والتوصيات التي تذلل تحديات تطوير الرياضة في الدولة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وفق محاور: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

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