" أبوظبي الرياضي" و" أدنوك " يمددان شراكتهما لتنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ تمديد شراكتهما لمواصلة تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي دعما لمجتمع نشيط وصحي وامتدادا للنجاحات الكبيرة التي يحققها الماراثون كل عام.

جاء الإعلان عن تمديد الشراكة بين الطرفين بالتزامن مع أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية المنعقدة في مركز المؤتمرات بحلبة ياس بأبوظبي.

وقع تمديد الشراكة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدكتور سيف الناصري، مدير الموارد البشرية لمجموعة أدنوك.

و أكد مجلس أبوظبي الرياضي أن أدنوك ستستمر راعيا و شريكا في مجال الطاقة للحدث الرئيسي للدورات الثلاث القادمة.

ومن المقرر أن يقام ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الرابعة 17 ديسمبر 2022 فيما أعلن فتح باب التسجيل لجميع الفئات وفي جميع سباقاته ابتداء من اليوم .

تأتي هذه الخطط دعماً لمكانة ماراثون أدنوك أبوظبي الذي حقق نجاحات مبهرة في نسخة 2021، في ظل مشاركة أكثر من 12 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون جميع فئات المجتمع ونخبة العدائين المحترفين.

و أكد مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أدنوك، التزامهما برفع عدد المشاركات في الفعاليات المجتمعية من خلال دعم وإلهام العدائين المحترفين والجدد وذلك بهدف مضاعفة عدد ممارسي رياضة الجري في دولة الإمارات بحلول عام 2025، وسيركز هذا النهج على خلق ثقافة المشاركة الشاملة، وإقامة المزيد من الأحداث والمناسبات الرياضية على مدار العام.

من جهته عبر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/، وقال: "نتطلع بشراكتنا المميزة لمواصلة دعم مسيرة نجاح ماراثون أدنوك أبوظبي الحدث الذي ارتقى لمصاف العالمية وأصبح واحدا من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي لدى فئات المجتمع".

و أضاف: "تدل نجاحات ماراثون أدنوك أبوظبي طوال السنوات الماضية على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، وهو ما يدفعنا لمواصلة خطط النجاح للحدث وإضفاء المزيد من الفرص والبرامج والمبادرات وهو ما يجسده الإعلان المبكر لموعد الماراثون".

من جانبه قال الدكتور سيف الناصري، مدير الموارد البشرية لمجموعة أدنوك: " فخورون بتمديد شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي والبناء على النجاحات التي حققتها الدورات الثلاث الماضية".

و أضاف:" ملتزمون بتشجيع أكبر عدد ممكن من العدائين على المشاركة في هذا الماراثون، وتقديم الدعم والتدريب لهم، وتشجيع مجتمعنا لبدء رحلة الصحة واللياقة البدنية".

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